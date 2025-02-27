Было 39 лет: скончалась звезда сериалов „Сплетница“ и „Баффи – истребительница вампиров“

Актриса Мишель Трахтенберг, известная по широкому спектру ролей в кино и на телевидении, включая „Баффи — истребительница вампиров“ и „Сплетница“, скончалась в возрасте 39 лет.
Трахтенберг была найдена своей матерью около 8 утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South.
По словам источников, актриса недавно перенесла пересадку печени, сообщает The New York Post.
Ее смерть не расследуется как подозрительная.
За последние месяцы Трахтенберг опубликовала серию тревожных фотографий в Instagram, где у удостоенной наград актрисы 800 000 подписчиков, на которых она выглядит изможденной и хрупкой, что побудило некоторых поклонников прокомментировать ее поразительную потерю веса или спросить, принимает ли она наркотики.
В январе прошлого года Трахтенберг ответила на опасения поклонников, заявив, что она „счастлива и здорова“ и никогда не делала пластических операций.
Родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года. Первая задокументированная роль Трахтенберг пришла в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов „Приключения Пита и Пита“, где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг.
Она продолжила сниматься в различных фильмах и шоу для детей, дебютировав в кино в 1996 году в фильме „Шпионка Харриет“, где она сыграла главную роль.
Став взрослой, она переключилась на более зрелую актерскую карьеру, в том числе на протяжении трех лет играла Дон Саммерс, сестру главной героини одноименного сериала „Баффи“, истребительницы вампиров, а также манипулятивную, расчетливую антагонистку Джорджину Спаркс в сериале „Сплетница“, который длился шесть сезонов.
Она также сыграла роль в комедийном фильме - Евротрип.