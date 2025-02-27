Не позавидуешь: Селена Гомес резко похудела и раскрыла секрет, как ей это удалось

Известная американская певица Селена Гомес, которая ранее призналась, что у нее обнаружили синдром чрезмерного бактериального роста, ошеломила поклонников эффектным похудением. Звезда долгое время не могла избавиться от лишних килограммов, но в конце концов смогла похудеть и объяснила, как ей это удалось.

На днях знаменитость показалась на церемонии награждения победителей премии Гильдии киноактеров. Артистка изменилась до неузнаваемости. Она выглядела непревзойденно, а ее фигура была стройной и подтянутой. Для важного события исполнительница выбрала длинное черное платье с вырезом на ноге, которые подчеркивала ее формы.

Как пишет издание Daily Mail, большинство фанатов были приятно удивлены изменениями во внешности Селены, однако были и те, что раскритиковали звезду. В частности, некоторые пользователи заподозрили певицу в использовании препаратов для диабетиков без назначения, которые способствуют похудению.

Знаменитость не стала молчать и отреагировала на критику. Она решила расставить все точки в вопросе о ее похудении и отметила, что избавилась от лишних килограммов на фоне болезней.

Как известно, кроме заболевания желудочно-кишечного тракта, у артистки также обнаружили волчанку. По словам Гомес, именно эти заболевания поспособствовали тому, что в свое время она резко набрала много лишних килограммов, а сейчас, по той же причине, похудела.