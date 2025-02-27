ФОТО | Как две капли воды! Популярный эстонский актер Ян Ууспыльд взял с собой на премьеру фильма сына

На вчерашней премьере фильма вместе с отцом присутствовал и сам сын Яна Фред Ууспыльд. Если Ян надел тёмные брюки и тёмно-фиолетовый пиджак, то Фред был в джинсах и джинсовой куртке.

В интервью порталу Sky Фред рассказал, что ему понравился фильм, и у него нет ни одного плохого слова о нём. В фильме изображён его отец или скорее актёр? „Это определённо карикатура на Яна. Это не 100% Ян. Он не ведёт себя так с женщинами, как показано в фильме“, — сказал Фред.

На фотографиях с папой Яном Фред также запечатлён на после-премьерной вечеринке в заведении Kivi Paber Käärid.

У Яна Ууспыльда от отношений с Маргит Роосаар есть дочь Лаура Лисете, сын Фред от брака с Марион Ууспыльд и дочь Ида Ингель от брака с Герли Тиганик.

Новый фильм уже в кинотеатрах

Премьера фильма „Ян Ууспыльд возвращается домой“ уже состоялась в кинотеатре Apollo в Solaris. Это веселое продолжение документального фильма Андреаса Маймика и Рейна Толги „Ян Ууспыльд едет в Тарту“.

„Ян Ууспыльд возвращается домой“ — это хронология эпохи, где сверкают как звезды, так и звездочки, показаны характерные фигуры нашего времени, а также вечные вопросы.

Кроме Ууспыльда, в фильме также участвуют Отт Сепп, Март Аванди, Индрек Таалмаа, Айн Мэеотс, Карин Раск, Тарво Соммер, Лииза Сааремяэ, Грете Юргенсон, Эрих Кригер, Отт Райдметс, Франц Мальмстен, Саара Нюганен, Андрес Маймик, Рейн Тольк, Рагне Пекарав, Лииза Линхейн, Мартен Мац, Карл Бирнбаум, Раул Саареметс, Генри Кёрвитс и другие.