Чай с блинами, конкурсы и сожжение чучела: Маарду приглашает на традиционное празднование Масленицы

„Приглашаю всех принять участие в праздновании Масленицы! Мы вместе проводим зиму, попрощаемся с холодной погодой и с радостью поприветствуем наступающую весну песнями и танцами. Масленица — это праздник, который объединяет семьи, друзей, соседей и многих жителей нашего города. Это отличная возможность провести время вместе, полакомиться блинами, принять участие в веселых конкурсах и насладится красочными представлениями. Давайте наполним площадь перед Рахвамаясолнечным настроением, музыкой и звонким смехом! С нетерпением жду встречи с вами на Масленице!“, - сказала мэр Маарду Аурика Син-Керра.