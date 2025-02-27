Чай с блинами, конкурсы и сожжение чучела: Маарду приглашает на традиционное празднование Масленицы
В воскресенье, 2 марта перед Рахвамая в Маарду пройдет яркое и семейное празднование Масленицы – традиция, которая объединяет жителей города. С 11:00 гостей ждет праздничная ярмарка с угощениями и лакомствами, а с 13:00 начнется насыщенная культурная программа с зажигательной музыкой, танцевальными выступлениями, веселыми конкурсами и народными забавами. Всех гостей угостят горячим чаем и румяными блинами.
„Приглашаю всех принять участие в праздновании Масленицы! Мы вместе проводим зиму, попрощаемся с холодной погодой и с радостью поприветствуем наступающую весну песнями и танцами. Масленица — это праздник, который объединяет семьи, друзей, соседей и многих жителей нашего города. Это отличная возможность провести время вместе, полакомиться блинами, принять участие в веселых конкурсах и насладится красочными представлениями. Давайте наполним площадь перед Рахвамаясолнечным настроением, музыкой и звонким смехом! С нетерпением жду встречи с вами на Масленице!“, - сказала мэр Маарду Аурика Син-Керра.
Культурная программа „Масленица“ 2.03.2025:
11.00 Открытие ярмарки
12.30 Звучит музыка
13.00 Начало культурной программы, театр „Веер и шпага“
13.10 Народный ансамбль „Былица“ и танцевальный ансамбль „Сирин“
13.40 Народный танцевальный ансамбль „Лейгарид“
14.10 Концерт коллективов Маардуского Рахвамая, часть I, „Ятрань“; „Бахтале“, „Радуга“, „Elurõõm“, „Время петь“, „Белла“, „Рябинушка“
15.00 Приветствие мэра Маарду. Угощение чаем и блинами.
15.10 Ансамбль „Чары“
15.40 Конкурс силачей
16.00 Белорусский ансамбль „Ljos“ и танцевальный ансамбль „Горлица“
16. 30 „Dance Hajat“ (Тарту), ансамбль „Крапива“
17.20 Студия „De Light“
17.50 Театр „Веер и шпага“
18.00 Сожжение чучела Масленицы, закрытие праздника
Веселые конкурсы на городском стадионе 15.30-17.00.