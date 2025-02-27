Оскароносный актер Джин Хэкмен вместе с женой и собакой найдены мертвыми в собственном доме

По словам шерифа, актера, его жену и их собаку нашли мертвыми днем 26 февраля, в ночь на 27 февраля полиция подтвердила их смерть. Причины и точное время смерти неизвестны. По предварительным данным, признаков совершения преступления нет, рассказал Мендоса.

Джин Хэкмен (полное имя Юджин Аллен Хэкмен) — американский актер и писатель. Он родился 30 января 1930 года.

Хэкмена называют одним из самых популярных и успешных американских киноактеров второй половины XX века. Он двукратный лауреат премии „Оскар“: в 1972 году актера наградили за главную роль в фильме „Французский связной“, в 1993-м — за роль второго плана в фильме „Непрощенный“. Хэкмен также известен по работам в фильмах „Враг государства“, „Вердикт за деньги“, „Бонни и Клайд“ и „Миссисипи в огне“.

Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Они поженились в 1991 году.