На концерте в честь Международного женского дня в Ласнамяэ выступит Trio Naturale

„В Ласнамяэ сложилось много хороших и любимых традиций, одна из которых – празднование Международного женского дня. Я рад пригласить жительниц и жителей Ласнамяэ на этот праздничный концерт, который, как и в предыдущие годы, пройдет в центре культуры „Линдакиви“. Ждем вас!“, – сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Концерт в честь Международного женского дня состоится в ЦК „Линдакиви“ (ул. Я.Коорти, 22) в субботу, 8 марта, начало в 15.00.

Ансамбль Trio Naturale – коллектив с богатой историей, отметивший в 2023 году свое 30-летие. В состав трио входят известный по группе Apelsin тромбонист и разносторонне талантливый музыкант Антс Нуут, виртуозный аккордеонист Аллан Якоби и гитарист Теет Вескус, который не только задает ритм, но и мастерски связывает музыку с текстом.

На концерте в честь Международного женского дня прозвучат известные песни и мелодии в классическом и легком жанрах. Выступление продлится около часа.