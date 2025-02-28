Гороскоп на 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Овен

Даже если средства будут легко ускользать сквозь ваши пальцы, ваши счастливые звезды будут поддерживать финансовый поток. Ваша остроумная натура скрасит окружение вокруг вас. Проекты и планы начинают приобретать окончательную форму. Вам понравится в свободное время гулять под чистым небом и дышать свежим воздухом. Вы сохраните душевное спокойствие, что пойдет вам на пользу в течение дня.

Телец

Напряжение дома заставит вас разозлиться. Подавление его лишь усугубит проблемы. Избавьтесь от напряжения с помощью физической активности. Те, кто еще не получил зарплату, могут озаботиться денежными вопросами и попросить взаймы у кого-нибудь из знакомых. Письмо по почте принесет радостную новость. Дважды подумайте, прежде чем браться за любой новый проект. Вы бы хотели уделить время родным в конце дня, но можете поссориться с кем-то из близких, что может испортить вам настроение.

Близнецы

Медитацию и йогу следует практиковать как для духовного, так и для физического здоровья. Вы можете обратиться за советом к опытным людям по управлению финансами и сбережениями и использовать их в своей повседневной жизни. Ваш остроумный характер сделает вас популярными. Если вы долго пытались поговорить с кем-то на работе, возможно, сегодня вам повезет. Вы будете тратить свое время на телевизор или мобильный телефон больше, чем нужно. Это приведет к потере времени.

Рак

Финансовое положение улучшится благодаря неожиданной прибыли. Занятия с друзьями будут приятными, но не тратьте деньги необдуманно, иначе вы вернетесь домой с пустыми карманами. Телефонный звонок улучшит ваш день. Писатели и представители СМИ могут рассчитывать на большое признание. Вы можете проводить большую часть своего времени во сне дома. Однако вечером вы поймете важность времени.

Лев