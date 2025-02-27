ГАЛЕРЕЯ | Armudu в сердце Ласнамяэ открыл свои двери: 700 кв.м. на 250 гостей! Смотрите, как перерезали красную ленту

Ранее ресторан Armudu работал в торговом центре Prisma, однако, по словам Гулак, он стал слишком тесен для гостей. Переезд в новое здание позволит расширить возможности сети. «Мы в восторге от нового здания — оно просторное, современное, функциональное и очень красивое как внутри, так и снаружи! Мы применили весь наш предыдущий опыт при оснащении здания, и это, безусловно, лучшая версия Armudu на рынке», — отметила она.

Руководитель отдела развития недвижимости и бизнеса компании Capfield Реймо Симсалу также отметил положительное влияние нового здания на район. «Район выиграет от появления привлекательного и современного здания класса А», — подчеркнул он.

Новый ресторан рассчитан на 250 гостей. В нем предусмотрены столики и терраса для небольших компаний, а также банкетный зал, где можно проводить торжества с живой музыкой и танцами. В бывшем помещении Armudu в торговом центре Prisma вскоре откроется пиццерия Domino’s Pizza.

Сеть ресторанов Armudu в мае отметит 11-летие. Теперь в Таллинне насчитывается семь ресторанов сети: в Пеэтри, Кристийне, Пирита, Хааберсти, Пыхья-Таллинне, Ласнамяэ и в центре города.