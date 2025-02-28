Звезду сериала „Половое воспитание“ Netflix отправили в тюрьму более чем на 15 лет за изнасилование и педофилию

В ходе суда артист был признан виновным в совершении 26 преступлений сексуального характера. Речь идет о домогательствах и изнасилованиях. Преступления против детей Вествуд совершал с юного возраста. Актер использовал звездный статус, его и жертвами становились наиболее уязвимые. Сексуальные преступления, совершенные артистом, имели разрушительные последствия для пяти жертв, пишет BBC.

Однако сам Александр Вествуд в суде вел себя дерзко. Он демонстрировал „безразличное отношение“ и „высокомерие“. В конце концов, за совершенные преступления актер будет находиться за решеткой 15,5 лет. Приговор ему снизили. На момент совершения некоторых преступлений он сам был несовершеннолетним.

Отметим, что суд по делу Александра Вествуда начался осенью 2024 года. Его обвиняли в домогательствах и изнасиловании. Преступления были совершены в отношении детей. Сам актер начал проявлять свое преступное поведение с юного возраста.