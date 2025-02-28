Звезду сериала „Половое воспитание“ Netflix заключили в тюрьму на более чем 15 лет за изнасилование и педофилию

Над артистом состоялся суд, где он был признан виновным в совершении 26 преступлений сексуального характера. Речь идет о домогательствах и изнасилованиях. Преступления Вествуд совершал от юного возраста против детей. Актер использовал звездный статус и делал своими жертвами уязвимых. Сексуальные преступления, совершенные артистом, имели разрушительные последствия для пяти жертв, пишет BBC.

Однако сам Александр Вествуд в суде вел себя дерзко. Он демонстрировал „безразличное отношение“ и „высокомерие“. В конце концов, за совершенные преступления актер будет находиться за решеткой 15,5 лет. Приговор ему снизили. На момент совершения некоторых преступлений он сам был несовершеннолетним.

Отметим, что суд по делу Александра Вествуда начался осенью 2024 года. Его обвиняли в домогательствах и изнасиловании. Преступления были совершены с детьми. Сам актер начал проявлять свое преступное поведение с раннего детства.