Ирина Приходько выступит в Таллинне с новой Stand Up программой

Ирина Приходько – независимый комик с беларускими корнями, принимавшая участие в различных телевизионных и YouTube-проектах. В 2022 году она эмигрировала и продолжает успешную карьеру, гастролируя по Европе. Также Ирина снимается в YouTube-шоу «Культурная разница» с Русланом Белым.

Предыдущий концерт «Вавилонская башня» прошёл более чем в 40 городах Европы и получил положительные отклики зрителей. В новой программе комик рассуждает о здоровье, личных комплексах, границах и взаимодействии между людьми, затрагивая при этом и глобальные социальные темы. Шоу адресовано широкой аудитории и будет интересно как мужчинам, так и женщинам.

Дата и время: 6 марта, четверг. Начало в 21:30 (вход с 21:00).

Место проведения: KinoMaja, Uus tn 3, Таллинн.

Возрастное ограничение: 18+

Язык выступления: русский.

Билеты уже доступны.

Перед началом мероприятия будет работать бар, а в заведении предусмотрен платный гардероб (2 евро с человека). Организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы комфортно занять места и сделать заказ.