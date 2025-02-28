„Расист“: Отец Илона Маска отреагировал на оскорбления от трансгендерной внучки

78-летний бизнесмен и инженер Эррол Маск, который является отцом известного техномагната Илона Маска, не смог пропустить мимо ушей недавние слова 20-летней Вивиан Уилсон, трансгендерной внучки. Девушка назвала его расистом и психопатом в твитах, которые потом удалила. В комментарии MailOnline он дал свою оценку ее выражениям.

„Это печально. Использованный язык говорит обо всем“, – заявил мужчина в электронном письме.

По информации журналистов, изначально, узнав о выходке Вивиан, Маск-старший даже не сразу понял, о ком шла речь в сообщениях Вивиан (урожденной Ксавье). Затем выразил свое разочарование.

Дочь Маска, родившаяся мальчиком, сменила пол в 2020 году. Такой поступок шокировал Илона, и он назвал Ксавье „мертвым“, на что Вивиан ответила ему довольно резко.

С тех пор Вивьен неоднократно публично критиковала своего отца, называя его, среди прочего „серийным прелюбодеем“ из-за обилия у него детей от разных женщин. Не так давно миллиардер стал отцом в 13-ый раз.

Вивиан начала свою атаку на своего дедушку после того, как Эррол стал вирусным, назвав Илона плохим отцом в недавнем выпуске подкаста Wide Awake. В интервью он назвал Илона виновным в смерти первенца Невады, утверждая, что младенец умер, потому что он провел „слишком много времени“ под присмотром нянь. Как известно, мальчик скончался в возрасте 10 недель во сне от синдрома внезапной детской смертности.

Позже Эролл заявил, что его замечания были „вырваны из контекста“. Он утверждал, что они с Илоном всегда были в „хороших отношениях“. Но Вивиан, как будто в ответ на газетную статью, набросилась на Эррола, заявив своим подписчикам, что он „полный гребанный психопат и 99% того, что он говорит, – полная чушь“.

Она назвала Эррола, которого она не называет по имени, „расистом“ и „буквальным грумером“.