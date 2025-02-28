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28.02.2025, 16:00

Мама Свинка из „Свинки Пеппы“ ждёт третьего ребёнка

 
Мама свинки Пеппы
Мама свинки Пеппы
ФОТО: ФОТО: HASBRO ENTERTAINMENT

Мама Свинка из мультсериала „Свинка Пеппа“ ждёт третьего ребёнка. Об этом стало известно из нового выпуска утреннего шоу Good Morning Britain. Также авторы показали кадр, как героиня с увеличенным животом держит в руке фото УЗИ.

Данному событию авторы мультсериала посвятят отдельный спецэпизод. Премьера серии состоится 30 марта — в британский День матери. Пол и имя будущего члена семьи пока не раскрываются.

Что ж, я рада сообщить, что наша семья станет ещё больше, потому что… У нас будет ещё один ребёнок!

Напомним, впервые мультсериал „Свинка Пеппа“ был показан 31 мая 2004 года на телеканале Nick Jr. Шоу транслировалось по телевидению более чем в 180 странах и было переведено на 40 языков.

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