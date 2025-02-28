Огненное шоу, концерт, пони, сжигание чучела: на Масленице в Ласнамяэ будут представлены развлечения на любой вкус

„В этом году на Масленице прозвучат как народные мелодии, так и эстрадные композиции, а состав участников будет поистине интернациональным. На протяжении всего мероприятия гостей ждут сюрпризы от управы района Ласнамяэ. Масленицей мы откроем сезон мероприятий, проходящих в парке Паэ“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Празднование Масленицы в Ласнамяэ состоится 2 марта с 14.00 до 17.00 в парке Паэ, на парковке управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). На концерте, который начнется в 15 часов, выступят ансамбль эстонского народного танца Lee, ансамбль народной музыки „Златые горы“ и DeLight Stuudio. В 16 часов на сцену выйдут Томмазо Примавера и Сийри Кянд.

За огненным шоу, которое начнется в 16.45, последует сожжение чучела Масленицы. Для самых маленьких гостей будут организованы анимационные программы и катание на пони.

Мероприятие является бесплатным для всех участников. Еду и напитки можно будет приобрести за отдельную плату.