28.02.2025, 11:00
Что он делает в Таллинне? Известный из шоу Netflix мужчина, который стал отцом 1000 детей, сейчас находится в Эстонии
ФОТО: Vida Press/kuvatõmmis
Фильм „Человек с 1000 детей“ стал одним из самых просматриваемых документальных фильмов Netflix в прошлом году. Джонатан Джейкоб Мейер, ставший отцом около 600-700 детей в своих родных Нидерландах, теперь посетил Эстонию.
43-летний голландец Мейер начал донорство спермы в 2007 году, и считается, что около тысячи его биологических детей родились в разных странах. Массовое использование спермы Мейера вызвало в Нидерландах опасения, что его многочисленное потомство может представлять риск инцеста в будущем. Были зафиксированы случаи, когда отпрыски Мейера посещали одну и ту же школу, но не знали, что они сводные сестры или сводные братья.
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