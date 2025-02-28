Что он делает в Таллинне? Известный из шоу Netflix мужчина, который стал отцом 1000 детей, сейчас находится в Эстонии

43-летний голландец Мейер начал донорство спермы в 2007 году, и считается, что около тысячи его биологических детей родились в разных странах. Массовое использование спермы Мейера вызвало в Нидерландах опасения, что его многочисленное потомство может представлять риск инцеста в будущем. Были зафиксированы случаи, когда отпрыски Мейера посещали одну и ту же школу, но не знали, что они сводные сестры или сводные братья.