Ученые выяснили, кто говорит больше - женщины или мужчины

Кто говорит больше, женщины или мужчины и почему так происходит, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Journal of Personality and Social Psychology

Мужчины или женщины?

Годами все считали, что женщины говорят намного больше, чем мужчины. И новое масштабное исследование доказали, что это так, но только в определенный этап жизни.

Исследователи из Университета Аризоны поставили под сомнение известный стереотип о болтливости женщин. Они выяснили, что половые различия в этой сфере в значительной степени зависят от возраста - и что женщины могут быть более разговорчивыми только в определённый период жизни.

Ещё в 2007 году психолог Маттиас Мел и его команда из Университета Аризоны попали в СМИ, когда они развенчали миф о том, что женщины говорят гораздо больше слов в день, чем мужчины.

С помощью электронных самописцев (EAR), которые случайно записывали фрагменты речи, они проанализировали разговоры 500 участников и обнаружили, что оба пола говорят около 16 000 слов в день - удивительный результат, который противоречит давним убеждениям.

Однако исследование имело свои ограничения. Большинство участников были студентами колледжа, проживавшими в Остине, штат Техас, оставляя открытым вопрос о том, шире ли применимы выводы к разным возрастам и культурам.

Новое исследование

Прошло 18 лет и Мел вместе с другими исследователями решили пересмотреть этот вопрос в гораздо большем масштабе. На этот раз они проанализировали более 630 000 аудиозаписей 2197 участников в 22 различных исследованиях, проведенных в четырех странах.

Новое исследование имело целью определить, действительно ли пол играет роль в словесном выражении - и если да, то когда.

Результаты показали, что мужчины и женщины говорят примерно одинаковое количество слов в день, за исключением одного ключевого этапа жизни.

Что это за странный этап жизни?