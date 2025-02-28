Трамп помог? Обвиняемый в торговле людьми и изнасиловании Эндрю Тейт улетел из Румынии в США на частном самолете

Тейтов обвиняли в торговле людьми, растлении малолетних и в изнасилованиях, однако в декабре румынские юристы постановили, что дело не может быть передано в суд из-за многочисленных процессуальных нарушений.

В итоге обоих отпустили на свободу, а с их активов — хотя и не всех — сняли арест.

Тем не менее дело не закрыто, Тейты остаются под прокурорским надзором и обязаны вернуться в Румынию на судебные заседания по первому вызову.

Оба брата отрицают обвинения.

Власти Флориды при этом высказывают явное недовольство этим визитом.

Рон Десантис, губернатор Флориды: „Во Флориде не рады людям с подобным поведением. Я не знаю как до такого дошло: мы в этом не участвовали, нас не уведомили“.

Оба брата Тейт известны высказываниями в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа. Сам он заявил, что ничего не знает — в ответ на вопрос, не оказывала ли его администрация давление на Бухарест.

Обвинения против братьев выдвинуты не только в Румынии. Четыре британки обвиняют Эндрю Тейта в сексуальном и физическом насилии. Бухарест уже одобрил экстрадицию подозреваемых в Великобританию, но только после того, как будет закрыто дело в Румынии.

37-летний Эндрю Тейт был задержан в декабре 2022 года недалеко от Бухареста вместе со своим братом Тристаном Тейтом и двумя румынками. В июне прошлого года прокуратура страны официально предъявила обвинения всем четырем лицам. Они отрицали свою вину.

Эндрю Тейт, известный своими многочисленными подписчиками в социальной сети X (ранее Twitter) (9,1 миллиона подписчиков), постоянно заявлял, что румынская прокуратура не располагает доказательствами против него и обвиняет его в политическом заговоре с целью заставить его замолчать.

Ранее Тейт сталкивался с запретами на доступ к известным социальным сетям из-за женоненавистнических высказываний и ненавистнических высказываний. Оба брата Тейт имеют двойное британско-американское гражданство.