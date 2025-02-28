Тела были мумифицированы: появились подробности таинственной смерти голливудского актера Джина Хэкмена и его жены

В полиции отметили, что Джин и Бетси могли быть мертвы уже несколько недель, а их тела частично мумифицированы, скорее всего, за счет холодного сухого воздуха, который обеспечил климат Санта-Фе. Пианистка была обнаружена лежащей на полу ванной комнаты с открытой бутылочкой рецептурных таблеток. В то же время Хэкмена нашли мертвым в подсобке рядом с кухней. Он был полностью одет, а рядом с ним лежали его солнцезащитные очки и трость. Эти улики позволяют предположить, что он мог умереть в результате внезапного падения.

Кроме того, одна из трех собак пары, немецкая овчарка, была найдена мертвой неподалеку от тела Бетси Аракавы. Еще одна собака была в доме, а третья – бродила по территории поместья. Входная дверь в дом была открыта, следов взлома обнаружено не было. Накануне дочь Джина Хэкмена Элизабет предположила, что ее отец и мачеха могли погибнуть из-за утечки угарного газа в доме.

Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Хэкмен познакомился с Аракавой, когда она работала на полставки в калифорнийском спортзале в середине 1980-х годов. Они поженились в 1991 году, а к концу десятилетия переехали в Санта-Фе. В конце января 2025-го актеру исполнилось 95 лет. Последний фильм с его участием „Добро пожаловать в Музпорт“ вышел на экраны в 2004 году.

Джин Хэкмен был одним из самых выдающихся актеров XX века, чья карьера охватила более четырех десятилетий. Он получил два „Оскара“: за лучшую мужскую роль в „Французском связном“ (1971) и за лучшую роль второго плана в „Непрощенном“ (1992). Его актерский стиль отличался глубиной, харизмой и умением воплощать как героев, так и сложных антагонистов. Среди его самых известных фильмов — „Разговор“, „Супермен“, „Миссисипи в огне“, „Враг государства“ и „Королевские Тененбаумы“.

Несмотря на успех, Хэкман никогда не стремился к славе и всегда ценил личную свободу. В 2004 году он объявил о завершении карьеры, заявив, что больше не хочет работать в кино. С тех пор он посвятил себя литературе, написав несколько романов. Его уход из Голливуда не был громким — он просто исчез с экранов, оставив после себя богатое наследие в мире кино.