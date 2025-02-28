ФОТО | В развалинах Домского собора в Тарту вместо ресторана появилась... баня

На хуторе Тамме баня была заброшена, а в городе стала музейным экспонатом. В темное время объект наполняется светом и звуком.

„Когда я путешествовала по Эстонии, в основном по югу страны, я видела много заброшенных хуторов, избушек, бань, сараев, и у меня возникло ощущение, что я хочу поговорить об этих руинах, хочу привезти сюда руины, которые для меня гораздо больше символизируют чувство дома“, – рассказала „Актуальной камере“ соавтор проекта Марет Тамме.

„В этих руинах устраивались концерты, спектакли, богослужения, бракосочетания, праздники. Это также очень медитативное пространство. Возможно, эта баня также натолкнет на мысли о том, как различные пространства соотносятся друг с другом“, – сообщила директор Исторического музея Тартуского университета Марианн Райсма.

По планам баня будет стоять на Тоомемяги до апреля.

Несколько лет назад владельцы ресторанов Noa, Tuljak и некоторых других планировали построить в развалинах Домского собора в Тарту модный ресторан со стеклянными стенами. Департамент охраны памятников старины не выдал разрешение на проект.