Девочка из Эстонии принимает участие в популярном немецком шоу талантов

Певица Арханна из Ряпина, представлявшая Эстонию на детском конкурсе песни „Евровидение“ в 2023 году и победившая в телешоу ERR „Tähtede Lava“, прошла слепое прослушивание вокального конкурса „The Voice Kids 2025“ немецкого телеканала SAT.1. В этом туре конкурсанты поют перед экспертами, которые сидят спиной к сцене. Если эксперту нравится то, что он слышит, он нажимает кнопку и его кресло тут же поворачивается к сцене.

Первый эпизод "The Voice Kids" вышел в эфир на прошлой неделе, а выступление Арханны можно было увидеть в пятницу, 28 февраля на канале SAT.1.

В немецкой версии "The Voice Kids" принимают участие не только дети из Германии, но и молодые таланты из Швейцарии, Австрии и других стран. В отличие от эстонских вокальных конкурсов, где участники делятся на возрастные группы, в "The Voice Kids" нет возрастных ограничений — все соревнуются в одной категории.

Подготовка к конкурсу началась для участников еще прошлым летом. По действующим правилам во время подготовки было запрещено участие в других вокальных конкурсах. Немецкое агентство Jugendamt (ведомство, созданное для содействия благополучию детей — прим. ред.) внимательно следит за тем, чтобы время, проводимое конкурсантами на сцене, не превышало допустимых норм.

Кроме того, формат этого шоу отличается и тем, что песня, которая будет исполнена, становится известна только за две недели до конкурса, а это значит, что время на подготовку очень ограничено.