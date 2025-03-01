Новая программа: Максим Галкин снова едет в Таллинн!

Максим Галкин — это не просто артист, это жанр. Сравнить его можно только с ним самим, ведь каждое его выступление уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда даёт это с тонкостью и мастерством. Его шутки неизменно актуальны, а общение с залом напоминает тёплую беседу с давними друзьями. Его концерты — это всегда аншлаг. Он умеет находить отклик в сердцах самых разных зрителей, соединяя поколения и культуры.