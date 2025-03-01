Новая программа: Максим Галкин снова едет в Таллинн!
11 декабря в концертном зале Alexela в Таллинне с новой программой выступит Максим Галкин.
Максим Галкин — это не просто артист, это жанр. Сравнить его можно только с ним самим, ведь каждое его выступление уникально. Он точно знает, чего хочет зритель, и всегда даёт это с тонкостью и мастерством. Его шутки неизменно актуальны, а общение с залом напоминает тёплую беседу с давними друзьями. Его концерты — это всегда аншлаг. Он умеет находить отклик в сердцах самых разных зрителей, соединяя поколения и культуры.
Максим не просто развлекает, он заставляет задуматься. Именно это и делает его выступления по-настоящему ценными.
Вот уже более двадцати лет лучшая рецензия его таланта — „Все билеты проданы!“
Билеты уже в продаже в кассах Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/teater/stand-up-komoodia/maksim-galkin-maksim-galkin-459381/