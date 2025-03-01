ДО и ПОСЛЕ | "За ночь она постарела на 10 лет!“ Кардинальные изменения во внешности 21-летней звезды сериалов вызвали много споров

В четверг английская актриса посетила Мадрид для участия в европейской премьере своего нового фильма „Электрический штат“ („The Electric State“). Фильм снят режиссером и сценаристами популярного фильма „Мстители: Финал“ и, как ожидается, будет иметь большой успех.

И хотя Милли Бобби Браун только на прошлой неделе отпраздновала свой 21-й день рождения, она оказалась в центре внимания из-за кардинальной смены образа - как во внешности, так и в одежде. Интернет-комментаторы считают, что актриса выглядит намного старше своего возраста и что ей следует одеваться соответственно своим годам, а не торопиться раньше времени. Есть и те, кто считает, что за одну ночь звезда "постарела“ на десять или даже на 20 лет.

Британский Vogue опубликовал статью в поддержку актрисы под заголовком: „Никого не волнует, на сколько лет, по вашему мнению, выглядит Милли Бобби Браун“. В этой статье подчеркивается, что, когда речь идет о Милли Бобби Браун, мы должны говорить о ее достижениях, а не о ее внешности. После публикации статьи актриса поделилась ею в социальных сетях и поблагодарила редакцию Vogue.

На премьере нового фильма Милли Бобби Браун сопровождал ее муж Джейк Бонджови, сын Джона Бон Джови.

Актриса никак не отреагировала на многочисленные обсуждения ее внешности. В своем недавнем посте в Instagram она намекнула, что людям следует прекратить обсуждать эту тему. „Женщины взрослеют. Мне не нужно за это извиняться“, — заявила она.