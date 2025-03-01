"То, что происходит в США, шокирует“. Вернется ли эстонский олимпийский десятиборец со своей семьей в Эстонию

„Ребенок должен появиться на свет в конце мая“, — радостно заявил Янек, добавив, что пока они хотят сохранить пол будущего малыша в тайне.

По словам Янека, сейчас он пребывает в волнительном ожидании.

„Я никогда не был в такой ситуации, но я очень взволнован. Я давно мечтал стать родителем и не могу дождаться этого“, — восклицает спортсмен, восхваляя свою жену Кендру.

Сейчас супруги живут в США, но время от времени задумываются о том, чтобы вернуться с семьей в Эстонию.

„Я пытаюсь найти участок земли, дом или квартиру, чтобы когда-нибудь туда переехать, — добавляет Янек. — Мы видим, что происходит в Америке, и то, что там творится, ошеломляет и заставляет еще больше смотреть в сторону Эстонии. В настоящий момент мы не можем сказать, когда это может произойти, но у нас определенно есть мысли в этом направлении“.

Янек и Кендра вместе уже пять лет. В 2021 году Янек, встав на одно колено в парке Кадриорг, попросил руки и сердца своей возлюбленной. Через год они поженились.

Кендра, изучавшая юриспруденцию, имеет бермудские и ямайские корни, всю свою жизнь она прожила в Соединенных Штатах. Три года Кендра работала в Олимпийском и Паралимпийском комитете США. Кроме того, у нее есть опыт работы спортивным журналистом в международном информационном агентстве Associated Press.