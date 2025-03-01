01.03.2025, 19:20
Планируете поехать на "Евровидение", чтобы поддержать Томми Кэша? За гостиницу придется выложить кругленькую сумму(5)
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia / Booking.com
Хотя конкурс „Евровидение“ состоится только через два с половиной месяца, жителям Эстонии, которые хотят увидеть триумф Томми Кэша в швейцарском Базеле, следует поторопиться. Места в гостиницах уже почти все забронированы, снять номер на ночь дешевле, чем за 1500 евро, невозможно.
В этом году конкурс песни „Евровидение“ пройдет в швейцарском Базеле, а само зрелищное музыкальное телевизионное состязание развернется в Санкт-Якобшалле. Первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, а вторая прямая трансляция — в четверг, 15 мая. Финал „Евровидения“ и победитель этого года будут объявлены в субботу, 17 мая.
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