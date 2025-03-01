Планируете поехать на "Евровидение", чтобы поддержать Томми Кэша? За гостиницу придется выложить кругленькую сумму

В этом году конкурс песни „Евровидение“ пройдет в швейцарском Базеле, а само зрелищное музыкальное телевизионное состязание развернется в Санкт-Якобшалле. Первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, а вторая прямая трансляция — в четверг, 15 мая. Финал „Евровидения“ и победитель этого года будут объявлены в субботу, 17 мая.