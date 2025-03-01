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01.03.2025, 19:20

Планируете поехать на "Евровидение", чтобы поддержать Томми Кэша? За гостиницу придется выложить кругленькую сумму

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Цены на размещение в Базеле на время проведения „Евровидения“ поражают.
Цены на размещение в Базеле на время проведения „Евровидения“ поражают.
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia / Booking.com

Хотя конкурс „Евровидение“ состоится только через два с половиной месяца, жителям Эстонии, которые хотят увидеть триумф Томми Кэша в швейцарском Базеле, следует поторопиться. Места в гостиницах уже почти все забронированы, снять номер на ночь дешевле, чем за 1500 евро, невозможно.

В этом году конкурс песни „Евровидение“ пройдет в швейцарском Базеле, а само зрелищное музыкальное телевизионное состязание развернется в Санкт-Якобшалле. Первый полуфинал состоится во вторник, 13 мая, а вторая прямая трансляция — в четверг, 15 мая. Финал „Евровидения“ и победитель этого года будут объявлены в субботу, 17 мая.

Томми Кэш представит Эстонию с песней „Espresso Macchiato“, которая вскоре после конкурса Eesti Laul возглавила многие музыкальные чарты и стала вирусной в социальных сетях. На данный момент эксперты прогнозируют Эстонии четвертое место на "Евровидении". Томми Кэш выступит в первой половине первого полуфинала.

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