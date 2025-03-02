ФОТО И ВИДЕО | Запахло жареным: вечер субботы оказался для Михаила Кылварта одним из самых острых в его карьере

В столичном клубе RM-lounge состоялся вечер юмора от Best Stand Up, однако в этот раз это была не просто ночь стендап-шуток, а жаркая прожарка экс-мэра Таллинна Михаила Кылварта. Восемь комиков один за другим беспощадно шутили над политиком, не упуская из вида ни малейшей детали его политической и личной жизни. Джокером вечера стал неожиданный выход на сцену Анастасии Коваленко-Кылварт, которая тоже не стала щадить мужа.