02.03.2025, 08:00
ФОТО И ВИДЕО | Запахло жареным: вечер субботы оказался для Михаила Кылварта одним из самых острых в его карьере(54)
ФОТО: | Delfi Meedia
Что объединяет политиков, журналистов, юмористов, студентов, да и любых других людей, любой другой профессии? Суббота, столичный клуб и желание получить максимум от прожарки Михаила Кылварта.
В столичном клубе RM-lounge состоялся вечер юмора от Best Stand Up, однако в этот раз это была не просто ночь стендап-шуток, а жаркая прожарка экс-мэра Таллинна Михаила Кылварта. Восемь комиков один за другим беспощадно шутили над политиком, не упуская из вида ни малейшей детали его политической и личной жизни. Джокером вечера стал неожиданный выход на сцену Анастасии Коваленко-Кылварт, которая тоже не стала щадить мужа.
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