Мультфильм „Поток“ получил престижную французскую кинопремию „Сезар“
Мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса „Поток“ получил высшую кинопремию Франции - премию „Сезар“.
В категории „Лучшая полнометражная анимация“ „Поток“ конкурировал с „Самым ценным из грузов“ Мишеля Хазанавичуса и „Дикарями“ Клода Барата.
22 февраля в Санта-Монике, Калифорния, на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards („Приз независимого духа“) получил приз как лучший международный фильм
Напомним, 23 января „Поток“ номинировали на „Оскар“ сразу в двух категориях: „Зарубежный анимационный художественный фильм“ и „Зарубежный художественный фильм“.
Вручение наград состоится в ночь на 3 марта.
„Поток“ („Straume“) уже завоевал не менее 50 международных признаний, в том числе премию „Золотой глобус“ как лучший анимационный фильм и стал обладателем премии Европейской киноакадемии.