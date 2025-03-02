Мультфильм „Поток“ получил престижную французскую кинопремию „Сезар“

В категории „Лучшая полнометражная анимация“ „Поток“ конкурировал с „Самым ценным из грузов“ Мишеля Хазанавичуса и „Дикарями“ Клода Барата.

22 февраля в Санта-Монике, Калифорния, на церемонии вручения наград Independent Spirit Awards („Приз независимого духа“) получил приз как лучший международный фильм

Напомним, 23 января „Поток“ номинировали на „Оскар“ сразу в двух категориях: „Зарубежный анимационный художественный фильм“ и „Зарубежный художественный фильм“.

Вручение наград состоится в ночь на 3 марта.

„Поток“ („Straume“) уже завоевал не менее 50 международных признаний, в том числе премию „Золотой глобус“ как лучший анимационный фильм и стал обладателем премии Европейской киноакадемии.