Бьющееся сердце "Евровидения“. Швейцария представила талисман конкурса

Организаторы песенного конкурса „Евровидение“, который в этом году пройдет в Швейцарии, представили официальный талисман.

Это оранжево-голубое существо по имени Люмо в форме сердца, которое олицетворяет „бьющееся сердце „Евровидения“.

Он был выбран в ходе открытого конкурса в одном из швейцарских университетов.

Особенности дизайна Люмо отражают ценности „Евровидения“ и Швейцарии, принимающей конкурс, заявляют организаторы. От его неухоженных вьющихся волос, символизирующих эйфорию от этого песенного состязания, до яркой окраски и больших глаз, позиционирующих его как восторженного „посла музыкального разнообразия и единения“.

Вслед за историческим моментом прошлого года, когда Немо стал первым небинарным музыкантом, принявшим участие в „Евровидении“ и победившим в нем, Люмо также гендерно-нейтрален, чтобы объединить „людей всех возрастов и слоев общества силой музыки“, что соответствует давней инклюзивной аудитории конкурса.

Люмо стал победителем открытого конкурса, проводившегося Базельской академией искусства и дизайна FHNW и Базельской школой дизайна.

Студенты представили 36 уникальных проектов, которые оценивало жюри. Победила 20-летняя Линн Брюннер из Хюнибаха.

Брюннер учится на факультете визуальной коммуникации Базельской академии искусства и дизайна FHNW, и члены жюри были „впечатлены её страстью к творчеству и дизайну“.

В преддверии конкурса 2025 года, который стартует 13 мая, Люмо пройдется по центру Базеля и поприветствует жителей принимающего „Евровидение“ города.

Швейцария еще не объявила, кто будет представлять её в конкурсе, чтобы попытаться защитить титул.

Финал „Евровидения-2025“ состоится 17 мая.