На Земле должно быть много детей! 53-летний Илон Маск снова стал отцом. Предположительно, это его 14-й ребенок

Илон Маск (53) и топ-руководитель нейротехнологической компании Neuralink Шивон Зилис (38) стали родителями четвертого ребенка. В пятницу Зилис рассказала о новорожденном на платформе X, которой владеет Маск.

„Я обсудила этот вопрос с Илоном, и по случаю дня рождения нашей прекрасной Аркадии мы почувствовали, что хотим напрямую поделиться информацией о нашем замечательном и чудесном сыне, Селдоне Ликургусе“, — написала она в социальных сетях. Маск ответил на ее пост красным сердечком.

У Маска и Зилис уже есть трехлетние близнецы Страйдер и Азур, а их дочь Аркадия недавно отпраздновала свой первый день рождения. Когда именно родился малыш Селдон не сообщается, поэтому точно неизвестно, какой он по счету среди детей Маска, сообщает Page Six.

Ранее Маск заявлял, что ему нравятся большие семьи. На вопрос, сколько детей он хотел бы иметь, Маск ответил, что хотел бы иметь столько детей, сколько можно было бы для того, чтобы иметь возможность проводить с ними время и быть им хорошим отцом.

Как известно, у Маска шестеро детей от бывшей жены Джастин Уилсон: близнецы Гриффин и Вивиан и тройняшки Кай, Саксон и Дамиан. Их первый ребенок, Невада Александр, умер в младенчестве. Еще трое детей у Маска от художницы Граймс, при этом у всех детей необычные имена - X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl и Tau Techno Mechanicus.

В феврале женщина по имени Эшли Ст. Клэр сообщила, что тоже родила ребенка от Илона Маска. „Пять месяцев назад я родила ребенка. Илон Маск — его отец“, — отметила Клэр на платформе X. По ее словам, ранее она не сообщала о рождении ребенка, потому что хотела гарантировать его конфиденциальность и обеспечить безопасность. Она дала понять, что сообщить о рождении ребенка ей в любом случае бы пришлось, иначе эту новость бы опубликовали различные СМИ. Сам Маск публично не подтвердил, является ли он отцом ребенка или нет.