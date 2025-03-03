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03.03.2025, 09:00

ВИДЕО | Томми Кэш выступил на итальянском телешоу. Итальянцы представили ему свою версию песни про Эстонию, шпроты, сауну и квас

 
В финале Eesti Lail Томми Кэш выступал с 4 охранниками. В итальянском шоу их было трое.
В финале Eesti Lail Томми Кэш выступал с 4 охранниками. В итальянском шоу их было трое.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В последний день февраля Томми Кэш, которые в этом году будет представлять Эстонию на конкурсе „Евровидение“, появился на итальянском телешоу „Propaganda Live“, где прокомментировал возмущение итальянцев по поводу своей песни. Итальянцы в долгу не остались и исполнили для Кэша свою версию его нашумевшей песни, на этот раз высмеивая Эстонию.

В пятницу вечером Томми Кэш посетил популярное итальянское ток-шоу „Propaganda Live“. Он спел свою песню в компании трех охранников, двое из которых затем простояли за спиной Кэша в течение всего интервью.

Интервью проходило с синхронным переводом — ведущий Бьянчи задавал вопросы на итальянском языке, Кэш отвечал на английском языке, а его ответы переводил на итальянский язык сам ведущий.

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