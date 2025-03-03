ВИДЕО | „Миша заявлял, что наша партия будет бороться с безработицей. Надеюсь, начнем с Миши“: Анастасия Коваленко-Кылварт лично прожарила мужа на сцене
Депутат Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт устроила незабываемую прожарку своему мужу — экс-мэру Таллинна и председателю Центристской партии Михаилу Кылварту. Ее выход был неожиданным как для зала, так и для самого Михаила.
„Я предупреждала — надо было посуду дома мыть“, — начала Коваленко-Кылварт, сразу задав тон выступлению. Она метко прошлась по политическим и семейным особенностям супруга: „Миша хочет много детей — это единственный способ пополнить ряды Kesknoored“, а также отметила, что благодаря профессии супруга в семейном „холодильнике у нас только свежие обещания“.
Не обошлось и без колких намеков на внутрипартийные скандалы. Когда Коваленко-Кылварт возглавила антикоррупционную комиссию, Михаил лишь похвалил жену, а затем „очень аккуратно убрал все документы со стола“.
Завершила депутат мощным финалом: „Я считаю, что здорово, когда человек, особенно политик, может посмеяться над собой… и не может посмеяться надо мной, так как живет за мой счет“.
Зал аплодировал, а Михаил Кылварт намекнул, что на диване ночью будет спать теперь Анастасия.