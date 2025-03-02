Поздравления! Политик Эдуард Одинец заключил брак со своим возлюбленным Арво Нийтметс-Одинец

Свою свадьбу и недавно прошедшую свадебную вечеринку подтвердил Одинец в интервью для Kroonika.

На следующий день после большой вечеринки политик был в приподнятом настроении. „Свадебный банкет был очень приятным, как и положено на свадьбе. Музыка, танцы, вкусная еда, хорошая компания“, — описал Одинец прошедший вечер.

Мероприятие было организовано Эдуардом и Арво в культурном центре Кая в Мустамяэ, на нем присутствовало 150 гостей.

Эдуард Одинец (48 лет) — эстонский политик и общественный деятель, член XV Рийгикогу, председатель правовой комиссии и председатель городского совета Кохтла-Ярве. Он также был членом XIV Рийгикогу, председателем специальной комиссии по борьбе с коррупцией (2021–2022), председателем Конституционной комиссии (2022–2023).