Поздравления! Политик Эдуард Одинец заключил брак со своим возлюбленным Арво Нийтметс-Одинец(40)
Хотя член Конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец заключил брак со своим возлюбленным Арво Нийтметс-Одинец еще в ноябре, роскошная свадебная вечеринка состоялась у пары только вчера.
Свою свадьбу и недавно прошедшую свадебную вечеринку подтвердил Одинец в интервью для Kroonika.
На следующий день после большой вечеринки политик был в приподнятом настроении. „Свадебный банкет был очень приятным, как и положено на свадьбе. Музыка, танцы, вкусная еда, хорошая компания“, — описал Одинец прошедший вечер.
Мероприятие было организовано Эдуардом и Арво в культурном центре Кая в Мустамяэ, на нем присутствовало 150 гостей.
Эдуард Одинец (48 лет) — эстонский политик и общественный деятель, член XV Рийгикогу, председатель правовой комиссии и председатель городского совета Кохтла-Ярве. Он также был членом XIV Рийгикогу, председателем специальной комиссии по борьбе с коррупцией (2021–2022), председателем Конституционной комиссии (2022–2023).