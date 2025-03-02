В самом сердце столицы: Томми Кэш с латвийским блогером-миллионником снимают ролики на улицах Таллинна

Их заметили на Ратушной площади в самом центре Таллинна, где они снимали ролик с красной дорожкой, в стиле блогера:

Затем они переместились на площадь Вабадузе, где завершали съемки. Конечно, на них обращали внимание все — не каждый день увидишь таких персонажей в центре города.

Томми, похоже, не мог оставить мальчишек без внимания, и в конце съемок подарил им рамку с надписью: „2025 Eurovision Winner“. Он с улыбкой сказал: „Это вам, да-да, это вам, это подарок“. Мальчишки, видно, были немного в замешательстве, но точно запомнили этот момент.

Томми Кэш – победитель Eesti Laul 2025. За победу в финале Eesti Laul и право представить Эстонию на „Евровидении“ боролись 16 участников. В итоге, как и предсказывали букмекеры и фанаты, первое место занял Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“.

Можно сказать, Томми Кэш выиграл единогласно - получил больше всего баллов как от жюри, так и от телезрителей, пройдя в суперфинал. В итоге в суперфинале, где Кэш боролся с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, телезрители также отдали больше всего голосов за эксцентричного рэпера - целых 83%.

69-й песенный конкурс „Евровидение 2025“ состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал намечен на 17 мая 2025 года. Швейцария уже в третий раз будет принимать международный музыкальный конкурс. Эстония выступит в первом полуфинале.