ГАЛЕРЕЯ | Блины, чучело и лифчики: в Маарду с задорной торговлей отпраздновали Масленицу

С 11:00 на площади началась ярмарка не только с разнообразными вкусными угощениями, но и со всевозможными товарами от китайских шапок, до латвийских лифчиков. В 13:00 стартовала насыщенная культурная программа. На сцене выступали народные ансамбли, танцевальные коллективы, а также проходили театральные представления. Все желающие могли принять участие в конкурсах и забавных играх. Мэр Маарду, Аурика Син-Керра, приветствовала гостей, отметив важность этого праздника как способа объединить людей и зарядиться позитивом.