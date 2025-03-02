ГАЛЕРЕЯ | Блины, чучело и лифчики: в Маарду с задорной торговлей отпраздновали Масленицу(8)
2 марта в Маарду прошло яркое и веселое празднование Масленицы, которое собрало жителей города и гостей для совместного прощания с зимой и встречи весны. Мероприятие, традиционно организованное перед Рахвамая, стало настоящим семейным праздником, где было все: от угощений до зажигательной музыки и народных забав.
С 11:00 на площади началась ярмарка не только с разнообразными вкусными угощениями, но и со всевозможными товарами от китайских шапок, до латвийских лифчиков. В 13:00 стартовала насыщенная культурная программа. На сцене выступали народные ансамбли, танцевальные коллективы, а также проходили театральные представления. Все желающие могли принять участие в конкурсах и забавных играх. Мэр Маарду, Аурика Син-Керра, приветствовала гостей, отметив важность этого праздника как способа объединить людей и зарядиться позитивом.
Концерты и выступления продолжались весь день, а кульминацией праздника стало сожжение куклы Масленицы. На протяжении всего дня гостей угощали горячим чаем и блинами.