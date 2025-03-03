Шоубиз
03.03.2025, 10:00

ФОТО | Галкин восхитил потрясающим видом Пугачевой и традиционно поздравил с первым днем весны

 
Последний день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2024
Последний день фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2024
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Юморист Максим Галкин восхитил молодым видом жены, певицы Аллы Пугачевой, и показал, как она вместе с их детьми менялась с годами.

В своем Instagram комик опубликовал серию тематических фотографий. Дело в том, что каждый год, в первое воскресенье весны, супруги празднуют День желтых цветов. Этот праздник влюбленные придумала сами и не изменяют своей традиции. В фотоблоге Максим Галкин поздравил жену с особенным днем.

„Поздравляю мою любимую с ее праздником Желтых цветов, с первым воскресеньем весны!“ – обратился к жене юморист.

Кроме того, Максим Галкин показал всевозможные семейные фото. В частности, он опубликовал фотографии Аллы Пугачевой, где она изображена среди цветов, где были, конечно же, и желтые.

Также юморист показал артистку вместе с их детьми. Кадр был сделан, когда двойняшки, которым сейчас 11 лет, были значительно моложе. Можно разглядеть, как Гарри и Лиза с годами изменились.

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