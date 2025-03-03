ФОТО | Галкин восхитил потрясающим видом Пугачевой и традиционно поздравил с первым днем весны

В своем Instagram комик опубликовал серию тематических фотографий. Дело в том, что каждый год, в первое воскресенье весны, супруги празднуют День желтых цветов. Этот праздник влюбленные придумала сами и не изменяют своей традиции. В фотоблоге Максим Галкин поздравил жену с особенным днем.

„Поздравляю мою любимую с ее праздником Желтых цветов, с первым воскресеньем весны!“ – обратился к жене юморист.

Кроме того, Максим Галкин показал всевозможные семейные фото. В частности, он опубликовал фотографии Аллы Пугачевой, где она изображена среди цветов, где были, конечно же, и желтые.

Также юморист показал артистку вместе с их детьми. Кадр был сделан, когда двойняшки, которым сейчас 11 лет, были значительно моложе. Можно разглядеть, как Гарри и Лиза с годами изменились.