Латвия получила первый в своей истории „Оскар“! У „Аноры“ пять „Оскаров“, в том числе за лучший фильм
В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Американской киноакадемии. Впервые в истории кинематографа лента из Латвии была удостоена премии „Оскар“.
Картина „Анора“ американского режиссера Шона Бейкера получила „Оскар“ как лучший фильм и победила в нескольких других номинациях.
Итоги премии:
Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин
Лучший анимационный фильм - „Поток“
Лучшие костюмы - „Злая: Сказка о ведьме Запада“
Лучший оригинальный сценарий - „Анора“
Лучший адаптированный сценарий - „Конклав“
Лучший грим и прически - „Субстанция“
Лучший монтаж - „Анора“
Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана
Лучший документальный фильм - No Other Land
Лучший документальный короткометражный фильм - „Единственная девушка в оркестре“
Лучшая работа художника-постановщика - „Злая: Сказка о ведьме Запада“
Лучшая оригинальная песня - El Mal из „Эмилии Перес“
Лучший звук - „Дюна: Часть вторая“
Лучшие визуальные эффекты - „Дюна: Часть вторая“
Лучший игровой короткометражный фильм - „Я не робот“
Лучший оригинальный саундтрек - „Бруталист“
Лучшая мужская роль - Эдриан Броуди („Бруталист“)
Лучшая женская роль - Майки Мэдисон („Анора“)
Лучший фильм - „Анора“
Полный список победителей опубликован на странице киноакадемии.