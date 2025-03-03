Кино
03.03.2025, 06:29

Латвия получила первый в своей истории „Оскар“! У „Аноры“ пять „Оскаров“, в том числе за лучший фильм

 
Лучший анимационный фильм - „Поток“
Лучший анимационный фильм - „Поток“
ФОТО: Carlos Barria | Scanpix

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе объявили лауреатов премии Американской киноакадемии. Впервые в истории кинематографа лента из Латвии была удостоена премии „Оскар“.

Картина „Анора“ американского режиссера Шона Бейкера получила „Оскар“ как лучший фильм и победила в нескольких других номинациях.

Итоги премии:

Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин

Лучший анимационный фильм - „Поток“

Лучшие костюмы - „Злая: Сказка о ведьме Запада“

Лучший оригинальный сценарий - „Анора“

Лучший адаптированный сценарий - „Конклав“

Лучший грим и прически - „Субстанция“

Лучший монтаж - „Анора“

Лучшая женская роль - Майки Мэдисон („Анора“)

Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана

Лучший документальный фильм - No Other Land

Лучший документальный короткометражный фильм - „Единственная девушка в оркестре“

Лучшая работа художника-постановщика - „Злая: Сказка о ведьме Запада“

Лучшая оригинальная песня - El Mal из „Эмилии Перес“

Лучшая мужская роль - Эдриан Броуди („Бруталист“)

Лучший звук - „Дюна: Часть вторая“

Лучшие визуальные эффекты - „Дюна: Часть вторая“

Лучший игровой короткометражный фильм - „Я не робот“

Лучший оригинальный саундтрек - „Бруталист“

Лучшая мужская роль - Эдриан Броуди („Бруталист“)

Лучшая женская роль - Майки Мэдисон („Анора“)

Лучший фильм - „Анора“

Полный список победителей опубликован на странице киноакадемии.

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