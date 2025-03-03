ФОТО | "Звезды Оземпика“: На красной дорожке церемонии "Оскар“ прошел настоящий парад сильно похудевших звезд
В ночь на 3 марта состоится самое главное событие года в мире кино — 97-я церемония вручения премии „Оскар“. Красная дорожка перед церемонией награждения преподнесла несколько приятных сюрпризов, однако критики отметили и несколько провалов.
Несколько международных изданий назвали препарат от диабета Ozempic самой яркой звездой красной дорожки премии „Оскар“. Препарат, побочным эффектом которого является потеря веса, за последние несколько лет стал чрезвычайно популярен среди голливудских звезд. Некоторые публично признались, что использовали Ozempic, но есть и звезды, которые утверждают, что их быстрая потеря веса обусловлена более традиционными методами, такими как диета и физические упражнения.
В этом году в центре внимания на красной дорожке церемонии вручения премии „Оскар“ были номинанты. По мнению критиков, одним из самых великолепных платьев вечера было платье Ариана Гранде, номинированной в категории "лучшая женская роль второго плана“ за роль в фильме „Злая: Сказка о ведьме Запада“.
Ведущим 97-й церемонии вручения премии „Оскар“ стал Конан О’Брайен.