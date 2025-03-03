ФОТО | "Звезды Оземпика“: На красной дорожке церемонии "Оскар“ прошел настоящий парад сильно похудевших звезд

Несколько международных изданий назвали препарат от диабета Ozempic самой яркой звездой красной дорожки премии „Оскар“. Препарат, побочным эффектом которого является потеря веса, за последние несколько лет стал чрезвычайно популярен среди голливудских звезд. Некоторые публично признались, что использовали Ozempic, но есть и звезды, которые утверждают, что их быстрая потеря веса обусловлена ​​более традиционными методами, такими как диета и физические упражнения.