"Мы гордимся! Это наш триумф!" Как Латвия получила первый в своей истории "Оскар"

„Латвия сегодня очень гордится. „Поток“ получил „Оскар“ как лучший анимационный фильм. Это первый приз киноакадемии США для латвийской картины. Поздравляю Гинтса Зилбалодиса и всю его команду с феноменальным вкладом и с тем, что они вошли в историю!“ - написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

К поздравлениям присоединилась министр иностранных дел Байба Браже. „Большая радость, действительно заслуженно. Лучший анимационный фильм!“ - поблагодарила она режиссера и его команду.

Утром в понедельник, 3 марта, Зилбалодиса и его команду поздравила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она рада, что кот из „Потока“ продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру. Силиня пожелала Зилбалодису и его команде дальнейших успехов.

„Первый „Оскар“ в истории Латвии! Анимационный фильм „Поток“ получил престижную награду „Оскар“, и кот продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру! От всего сердца поздравляю Гинтса Зилбалодиса и всю творческую команду, желаю и дальнейших успехов!“ - написала Силиня в социальной сети X.

На церемонии вручения „Оскара“ присутствовала министр культуры Латвии Агнесе Лаце („Прогрессивные“), которая опубликовала в социальных сетях фотографию с режиссером Гинтсом Зилбалодисом и продюсером Матисом Кажей.

„Поток“ был номинирован на две премии „Оскар“ - „Лучший анимационный фильм“ и „Лучший иностранный фильм“. Во второй номинации выиграла картина „Я все еще здесь“ из Бразилии.

„Поток“ уже завоевал более 70 наград, среди которых „Золотой глобус“, приз Европейской киноакадемии, высшая кинопремия Франции „Сезар“ и другие.