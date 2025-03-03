ФОТО | Самые яркие и откровенные наряды "Оскара". Оливия Уайлд пришла практически в нижнем белье

Уже более 30 лет американское издание Vanity Fair проводит вечеринки после церемонии вручения премии „Оскар“, на которые приглашаются звезды из мира шоу-бизнеса. На легендарную вечеринку обычно приходят лауреаты премии „Оскар“, номинанты и вся голливудская элита.