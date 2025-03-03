03.03.2025, 19:00
ФОТО | Самые яркие и откровенные наряды "Оскара". Оливия Уайлд пришла практически в нижнем белье(5)
ФОТО: | REUTERS
После церемонии вручения премии "Оскар" голливудские звезды отправились на вечеринку Vanity Fair, где лучшие представители киноиндустрии смогли показать себя во всей красе.
Уже более 30 лет американское издание Vanity Fair проводит вечеринки после церемонии вручения премии „Оскар“, на которые приглашаются звезды из мира шоу-бизнеса. На легендарную вечеринку обычно приходят лауреаты премии „Оскар“, номинанты и вся голливудская элита.
В этом году многие звезды решили прийти на вечеринку либо в прозрачной, либо крайне откровенной одежду. Например, 40-летняя актриса Оливия Уайлд пришла фактически в одном нижнем белье.