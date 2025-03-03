"Твоя очередь, Эстония!“ На церемонии вручения премии "Оскар" несколько раз прозвучали шутки в адрес нашей страны

Гинтс Зилбалодис, режиссер анимационного фильма "Поток“, принесшего Латвии первый „Оскар“, в своей благодарственной речи упомянул, что это первый "Оскар" для его страны. Латыш воздержался от выражения политического посыла в своей речи. „Мы все в одной лодке, поэтому нам нужно преодолеть наши разногласия“, — сказал Зилбалодис в конце своей речи.