03.03.2025, 12:00
"Твоя очередь, Эстония!“ На церемонии вручения премии "Оскар" несколько раз прозвучали шутки в адрес нашей страны
ФОТО: | Scanpix
На церемонии вручения премии „Оскар“ Латвия стала первой страной Балтии, получившей самую главную международную премию в киноиндустрии. Ведущий церемонии Конан О’Брайен несколько раз упомянул Эстонию.
Гинтс Зилбалодис, режиссер анимационного фильма "Поток“, принесшего Латвии первый „Оскар“, в своей благодарственной речи упомянул, что это первый "Оскар" для его страны. Латыш воздержался от выражения политического посыла в своей речи. „Мы все в одной лодке, поэтому нам нужно преодолеть наши разногласия“, — сказал Зилбалодис в конце своей речи.
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