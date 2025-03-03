Топчик
03.03.2025, 12:00

"Твоя очередь, Эстония!“ На церемонии вручения премии "Оскар" несколько раз прозвучали шутки в адрес нашей страны

 
Ведущим 97-й церемонии вручения „Оскара“ был Конан О’Брайен.
Ведущим 97-й церемонии вручения „Оскара“ был Конан О’Брайен.
ФОТО: Carlos Barria | Scanpix

На церемонии вручения премии „Оскар“ Латвия стала первой страной Балтии, получившей самую главную международную премию в киноиндустрии. Ведущий церемонии Конан О’Брайен несколько раз упомянул Эстонию.

Гинтс Зилбалодис, режиссер анимационного фильма "Поток“, принесшего Латвии первый „Оскар“, в своей благодарственной речи упомянул, что это первый "Оскар" для его страны. Латыш воздержался от выражения политического посыла в своей речи. „Мы все в одной лодке, поэтому нам нужно преодолеть наши разногласия“, — сказал Зилбалодис в конце своей речи.

После вручения премий „Оскар“ за лучший короткометражный анимационный фильм на сцену вышел ведущий Конан О’Брайен и еще раз отметил, что это первая награда Латвии.

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