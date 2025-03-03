"Наконец-то хоть кто-то осмелился противостоять влиятельному русскому“. Политическое заявление на премии "Оскар“

В первой половине церемонии звезда „Убить Билла“ Дэрил Ханна вышла на сцену и перед тем, как объявить номинантов на премию за лучшие спецэффекты, сказала: „Слава Украине!“. Ее послание вызвало бурные овации среди присутствующих в театре „Долби“.

Режиссер фильма „Поток“, получившего „Оскар“ в категории "лучший анимационный фильм“, Гинтс Зилбалодис в своей речи не высказал никаких политических заявлений.

В течение вечера Конан О’Брайен все же осмелился на несколько колкостей в адрес Дональда Трампа. Например, он сказал: „У "Аноры" сегодня все идет хорошо. Они уже выиграли два „Оскара“. Я думаю, американцы рады, что наконец-то кто-то осмелился противостоять влиятельному русскому“.

В своей шутке он сослался на сценарий фильма, который в конце вечера получил пять "Оскаров“. „Анора“ — история узбекско-американской секс-работницы, которая выходит замуж за избалованного сына российского олигарха во время бурных выходных в Лас-Вегасе. Когда родители молодого человека узнают о скандальном прошлом Аноры, они делают все возможное, чтобы расторгнуть их брак.

В случае с фильмом „Анора“ немало дискуссий вызвал актер второго плана Юрий Борисов. Номинированный на премию „Оскар“ россиянин ранее принимал участие в фильмах, распространяющих кремлевскую пропаганду, и пока публично не осуждал войну в Украине. Известно также, что он посещал Крым после его аннексии. Однако некоторые издания хвалят Борисова за то, что он смог добиться успеха в Голливуде в то время, когда многие артисты из России не могут или не хотят этого сделать. Борисов ранее сотрудничал с эстонцами в фильме „Купе № 6“.