"Наконец-то хоть кто-то осмелился противостоять влиятельному русскому“. Политическое заявление на премии "Оскар“(10)
Ведущий церемонии вручения премии „Оскар“ Конан О’Брайен во время своего вступительного монолога воздержался от любых шуток на политические темы, но это вовсе не означало, что так будет все последующие три часа.
В первой половине церемонии звезда „Убить Билла“ Дэрил Ханна вышла на сцену и перед тем, как объявить номинантов на премию за лучшие спецэффекты, сказала: „Слава Украине!“. Ее послание вызвало бурные овации среди присутствующих в театре „Долби“.
Режиссер фильма „Поток“, получившего „Оскар“ в категории "лучший анимационный фильм“, Гинтс Зилбалодис в своей речи не высказал никаких политических заявлений.
В течение вечера Конан О’Брайен все же осмелился на несколько колкостей в адрес Дональда Трампа. Например, он сказал: „У "Аноры" сегодня все идет хорошо. Они уже выиграли два „Оскара“. Я думаю, американцы рады, что наконец-то кто-то осмелился противостоять влиятельному русскому“.
В своей шутке он сослался на сценарий фильма, который в конце вечера получил пять "Оскаров“. „Анора“ — история узбекско-американской секс-работницы, которая выходит замуж за избалованного сына российского олигарха во время бурных выходных в Лас-Вегасе. Когда родители молодого человека узнают о скандальном прошлом Аноры, они делают все возможное, чтобы расторгнуть их брак.
В случае с фильмом „Анора“ немало дискуссий вызвал актер второго плана Юрий Борисов. Номинированный на премию „Оскар“ россиянин ранее принимал участие в фильмах, распространяющих кремлевскую пропаганду, и пока публично не осуждал войну в Украине. Известно также, что он посещал Крым после его аннексии. Однако некоторые издания хвалят Борисова за то, что он смог добиться успеха в Голливуде в то время, когда многие артисты из России не могут или не хотят этого сделать. Борисов ранее сотрудничал с эстонцами в фильме „Купе № 6“.