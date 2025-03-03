Известная R&B певица Энджи Стоун погибла в автокатастрофе

Американская певица и актриса Энджи Стоун, которая известна песнями в стиле R&B и соул, ушла из жизни. Женщине было 63 года. Печальную новость сообщила ее дочь на странице в Facebook.

„Моя мама ушла... Не хочу давать комментариев, ведь нужно прийти в себя“, - написала она.

Позже представитель покойной звезды рассказал подробности смерти. По его словам, женщина погибла в автокатастрофе, когда ехала с выступления в Монтгомери. В автобусе также находилось еще 8 человек - это команда певицы. В результате ДТП Энджи погибла на месте, а другие получили травмы.

Энджи Стоун начала свою карьеру в 1970-х. Тогда она стала участницей одной из первых женских хип-хоп групп The Sequence.

Позже решила петь сольно и уже в 1990-х годах достигла популярности. Самые известные ее хиты: „No More Rain (In This Cloud)“, „Wish I Didn’t Miss You“ и „Brotha“. За свои достижения и вклад в развитие R&B и неосоула Стоун была дважды номинирована на „Грэмми“.

Также Энджи снималась в кино, в частности, в фильме „Цыпочка“ и „Безумный патруль“.