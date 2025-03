Известная R&B певица Энджи Стоун погибла в автокатастрофе

Энджи Стоун начала свою карьеру в 1970-х. Тогда она стала участницей одной из первых женских хип-хоп групп The Sequence.

Позже решила петь сольно и уже в 1990-х годах достигла популярности. Самые известные ее хиты: „No More Rain (In This Cloud)“, „Wish I Didn’t Miss You“ и „Brotha“. За свои достижения и вклад в развитие R&B и неосоула Стоун была дважды номинирована на „Грэмми“.