„Я загостился в Таллинне“. Бывший худрук Русского тетра Филипп Лось переехал в Израиль

„Для меня зимняя таллиннская тема совсем себя исчерпала. Велика вероятность, что я сегодня даже не буду выходить из дома, так надоела эта пасмурная холодрыга. Ужасно хочется поскорее в самолёт, вещи собраны загодя. Тяжеленные чемоданы, принявшие всё самое полезное, что должно пригодиться мне в новой жизни, трепещут в ожидании посадки на рейс. Одна надежда — на милосердие польской авиакомпании“, - написал Филипп Лось у себя в Facebook 28 февраля.

„Дружеские встречи перед долгим расставанием тоже подошли к концу: с кем-то успел повидаться перед дорогой, с кем-то не довелось... На фотографии — мой новый Дом в Израиле, мой новый театр, где меня ждут и хотят. Все остальное уже в прошлом. Я загостился в Таллинне, пора. Всем, кто здесь — счастливо оставаться!“ - добавил он.

На фото - Культурный центр в израильском городе Нетания, который находится примерно в 30 км от Тель-Авива на берегу Средиземного моря.

Бывший художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось был уволен в сентябре 2022 года, а одновременно и исключен из рядов Союза режиссёров и драматургов Эстонии в связи с постом в соцсетях, в котором он якобы оскорбил как Эстонское государство, так и жертв Второй мировой войны.

Филипп Лось, говоря о том, как ограничивают в правах граждан РФ в Эстонии, опубликовал пост о том, что Холокост начинался с практически невинных и почти легитимных изменений в обществе.

„Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия“, - написал он.

Спустя пару месяцев он дал интервью Ксении Собчак, в котором назвал свое увольнение и исключение из союза несправедливыми и добавил, что планирует защищать свои интересы в суде. В итоге Русский театр пошел на компромисс. Что конкретно Филипп Лось требовал в своем иске к театру и в чем состоял компромисс, остается неизвестным.