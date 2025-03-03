„Оскар-2025“: Плохие русские принесли удачу хорошему американцу

Победа „Аноры“ на 97-м „Оскаре“, невзирая на противоречивые оценки фильма и жаркие диспуты вокруг него, была довольно предсказуемой. Как это часто бывает, согласно старой традиции, обладатель „Золотой пальмовой ветви“ автоматически становится основным претендентом на „Оскар“. Скандальный фильм о бесшабашной жизни отпрыска российского олигарха в Америке попал в повестку. Критики забросали авторов фильма восторженными отзывами, а кинематографисты отметили многочисленными призами картину, где среди четырёх персонажей с российским паспортом нет ни одного положительного. Олигарх в исполнении Алексея Серебрякова - просто Мефистофель во плоти, его жена (Дарья Евамасова) - исчадье ада, сынок (Марк Эдельштейн) - тупой экзальтированный отморозок, а наёмный гопник-молчун (Юра Борисов) - в сущности неплохой парень, но априори деклассированный элемент и падшая личность. Даже американская проститутка Анора - и та имеет русское происхождение. Итог - всеобщее признание, ибо кто в такой ситуации будет придираться к вторичности произведения, построенного на кинематографических штампах.

Кино-роман „Бруталист“ Брэйди Корбета, которому многие киноманы прочили награду в основной номинации, удостоился призов за лучшую музыку (Дэниэл Блумберг) и операторскую работу (Лу Кроули), а исполнитель главной роли Эдриан Броуди победил в номинации „Лучшая мужская роль“. Картина повествует об архитекторе-еврее, эмигрировавшем в Америку в конце 40-х годов прошлого века. Жизнь эмигранта тяжела даже если ты уникальный талант, а богатые дяди - хозяева жизни, могут кинуть тебя в любой момент. На фоне победы на американских выборах крупного бизнесмена, выказывающего радикальную позицию в отношении мигрантов, победа фильма могла вполне сойти за диверсию. Видимо, поэтому академики решили ограничиться призами престижными, но безопасными.

Блистательная экранизация романа Роберта Харриса „Конклав“ режиссёра Эдварда Бергера, имея все шансы на победу в основной номинации и вовсе отмечена лишь в категории „Лучший адаптированный сценарий“. Очевидно, что и это решение могло быть принято академиками под влиянием смены власти в стране, ибо в государстве, давшем бой трансгендерам и любым проявлением небинарности, не может быть отмечена главной кинематографической наградой в престижных номинациях картина о том, как на выборах главы Ватикана побеждает женщина, ощущающая себя мужчиной. Призёр фестиваля в Санденсе - украинская документальная лента „Фарфоровая война“ Брендана Белломо и Славы Леонтьева о художниках, вступивших в ряды теробороны, но продолжающих делать фарфоровые статуэтки, несмотря на войну, осталась не отмеченной, что тоже можно отнести к политическим тенденциям последних месяцев.