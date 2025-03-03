ГАЛЕРЕЯ | В Ласнамяэ Масленицу отметили большим семейным праздником

„Несмотря на ветреную погоду на празднование Масленицы в Ласнамяэ пришло много жизнерадостных и веселых гостей, многие из которых танцевали под музыку у сцены. Помимо насыщенной развлекательной программы, управа района Ласнамяэ предложила гостям традиционные масленичные сладости“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Празднование Масленицы в Ласнамяэ состоялось 2 марта в парке Паэ. Праздничное настроение на сцене помогли создать ансамбль эстонского народного танца Lee, ансамбль народной музыки „Златые горы“, DeLight Stuudio, а также Томмазо Примавера и Сийри Кянд. Для самых маленьких гостей были организованы анимационные программы и катание на пони. В палатке управы района Ласнамяэ гостей праздника угощали блинчиками и масленичными булочками.

Проводы зимы завершились в Ласнамяэ огненным шоу и сожжением чучела Масленицы на закате.