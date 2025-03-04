Максим Галкин поддержал Зеленского после инцидента с Трампом
Юморист Максим Галкин с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Он регулярно высказывается в поддержку Украины, поэтому не мог оставить без внимания инцидент Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.
В своем блоге он обнародовал фотографию президента Украины и Карла III. На снимке Зеленский предстал в штанах и черной кофте. В похожем образе он был на встрече с Трампом, однако президенту США это не понравилось, на чем он и акцентировал внимание.
„Ты смотри, что творится, а Карла III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества наций не смутило, что Владимир Александрович не в костюме“, - подписал фото Галкин.