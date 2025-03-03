Лучший подарок к 8 марта! Юлия Варшавская в Таллинне расскажет, как великие женщины боролись за свои права и меняли ход истории(4)
Накануне 8 марта Юля Варшавская, исследовательница истории феминизма и женской эмиграции ХХ века, расскажет о том, как за последние 150 лет женщины совершили великую революцию в обществе, боролись за права и свободы, добивались равенства и меняли тысячелетние правила игры, и при чем тут войны и велосипед. Мероприятие пройдет 7 марта в 19:00 в отеле Hestia Hotel Europa по адресу Паади, 5 в Таллинне.
Накануне 8 марта Юля Варшавская, исследовательница истории феминизма и женской эмиграции ХХ века, расскажет о том, как за последние 150 лет женщины совершили великую революцию в обществе, боролись за права и свободы, добивались равенства и меняли тысячелетние правила игры, и при чем тут войны и велосипед.
Современные женщины, пользуясь достижениями эмансипации, часто не задумываются о том, какую огромную работу проделали наши предшественницы – суфражистки, феминистки и все женщины, которые внесли свой вклад в достижение равенства. Почему мы вообще отмечаем 8 марта? Потому что благодаря усилиям выдающихся женщин прошлого мы сегодня обладаем такими правами, как никогда в истории, а еще можем носить штаны, а в кармане — собственный паспорт.
Мы пройдемся по истории женского движения — от первых шагов суфражисток до сегодняшнего дня, когда женщины не только добились многих прав и свобод, но и реально начали менять правила игры;
Приведем наглядные доказательства того, что все изменения в гендерной повестке были прямым следствием глобальных социальных, политических и экономических процессов;
Разберем вдохновляющие истории женщин — предпринимательниц, художниц, благотворительниц, активисток, ученых, которые смогли преодолеть все барьеры и доказать, что женщины все могут;
Поговорим о том, как эмиграция женщин из Российской империи в западные страны полностью меняла их жизнь, позволяла строить карьеру и получать образование;
Посмотрим, к чему эта революция привела нас сегодня и почему, несмотря на все усилия феминисток, до гендерного равенства осталось еще 300 лет.
Юлия Варшавская - журналистка, ведущая, общественная деятельница в сфере гендерного равенства, попечительница женской футбольной школы GirlPower и благотворительного фонда АНО „БО Журавлик“. Колумнистка Spelktr.Press и амбассадорка Kosa.Media.
За 5 лет в Forbes Woman Юлией были придуманы и запущены премия для женщин Forbes Woman Mercury Awards, международный саммит Forbes Woman Day, несколько подкастов, а также выстроена системная работа с российскими НКО для продвижения идей инклюзии, гендерного равенства на общественном уровне и в бизнесе.
Важной частью работы для Юлии является информирование общества о проблеме домашнего насилия.
В 2022 году переехала в Латвию и с тех пор каждую неделю выпускает колонки о женщинах белой эмиграции на сайте Spektr.Press, которые стали основой для цикла лекций, которые уже прошли в Риге, Вене, Белграде, Мюнхене, Лиссабоне, Женеве и Цюрихе.