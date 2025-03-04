Эстонская журналистка отказалась от покупок на целый год - вот что из этого вышло

„Например, если у меня есть одна пара сапог, я не покупаю другие только потому, что сапог такого цвета у меня еще нет“, – пояснила Кивимаа в передаче Ringvaade на канале ETV.

В течение года Кивимаа купила семь предметов для постоянного пользования: набор ручек для шкафчиков, дымовой датчик, мячи для настольного тенниса, средство от насморка, резиновую ленту, чехол для мобильного телефона и тренажер.

По словам Кивимаа, до начала эксперимента у нее дома было не так уж много вещей, однако в прошлом году она нашла для нескольких предметов новое назначение. Например, она заменила линзы старых очков на темные и таким образом получила новые солнцезащитные очки.

Она также уделяла больше внимания использованию до конца уже имеющихся вещей. „Например, я не покупала краску для бровей, так как у меня были старые тени для век, которые можно использовать и для бровей. Так приятно, когда вещи не валяются дома без дела“, – рассказала журналист.

Сложнее всего ей было воздержаться от покупок в „черную пятницу“. В это время она экспериментировала с новыми интересными блюдами.

„Но я должна признаться, что последний месяц этого года был несколько сложным. Появилось ощущение, что я уже все сделала и поскорей бы это закончилось. Образ мышления изменился“, – добавила она.

После окончания эксперимента Кивимаа купила себе новую одежду, которой ей не хватало. „Но особого желания делать это не было. Это просто возможность“, – сказала она.