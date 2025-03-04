ФОТО ТОРЖЕСТВА | Горько! Политик Эдуард Одинец с мужем Арво отметили свадьбу в кругу 150 гостей

1 марта политик Эдуард Одинец отпраздновал свадьбу со своим возлюбленным Арво Нийтметс-Одинец. Хотя бракосочетание состоялось еще в ноябре прошлого года, торжество прошло лишь несколько месяцев спустя. Яркая вечеринка со 150 гостями прошла в культурном центре „Кая“ в Мустамяэ.