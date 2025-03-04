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04.03.2025, 08:00

ФОТО ТОРЖЕСТВА | Горько! Политик Эдуард Одинец с мужем Арво отметили свадьбу в кругу 150 гостей

 
Эдуард Одинец и Арво Нийтметс-Одинец
Эдуард Одинец и Арво Нийтметс-Одинец
ФОТО: Maila Meldre | Erakogu

В субботу, 1 марта, член конституционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) и его муж Арво Нийтметс-Одинец устроили свадебное торжество, которое посетили 150 гостей.

1 марта политик Эдуард Одинец отпраздновал свадьбу со своим возлюбленным Арво Нийтметс-Одинец. Хотя бракосочетание состоялось еще в ноябре прошлого года, торжество прошло лишь несколько месяцев спустя. Яркая вечеринка со 150 гостями прошла в культурном центре „Кая“ в Мустамяэ.

Среди прочих гостей на свадебном торжестве присутствовал однопартиец Одинца Раймонд Кальюлайд, на сцене выступили Натали Викс и группа Tailor Made (солистка Сирет Туула), а также клоуны Пийп и Туут.

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