Робби Уильямс перестал видеть НЛО и стал экстрасенсом

Уильямс, который воспитывает четверых детей с женой Айдой Филд, всегда проявлял интерес к теме инопланетян. В 2019 году он снялся в документальном фильме о Ранчо Скинвокеров — месте в Юте, известном своими паранормальными явлениями. А в 2008 году на BBC Radio 4 вышла передача Robbie Williams and Jon Ronson: Journey to the Other Side, посвящённая его увлечению внеземной жизнью.