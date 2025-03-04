Робби Уильямс перестал видеть НЛО и стал экстрасенсом

Робби Уильямс давно увлекается паранормальными явлениями, но теперь, вместо наблюдения за НЛО, он сталкивается с мистическими предчувствиями.

51-летний певец, известный по хиту Angels, ранее рассказывал о своих встречах с внеземными объектами. Он утверждал, что видел два НЛО в небе над Лос-Анджелесом почти 20 лет назад. Однако с тех пор, как он стал отцом, подобные случаи прекратились. В подкасте Weaponized с экспертами по НЛО Джереми Корбеллом и Джорджем Наппом он признался: „С появлением детей – ноль. Потому что теперь я сосредоточен на них“.

Уильямс, который воспитывает четверых детей с женой Айдой Филд, всегда проявлял интерес к теме инопланетян. В 2019 году он снялся в документальном фильме о Ранчо Скинвокеров — месте в Юте, известном своими паранормальными явлениями. А в 2008 году на BBC Radio 4 вышла передача Robbie Williams and Jon Ronson: Journey to the Other Side, посвящённая его увлечению внеземной жизнью.

Хотя теперь он больше не замечает странных объектов в небе, Робби утверждает, что стал чаще испытывать „психические“ моменты, когда предугадывает звонки и сообщения от людей. Он признаёт, что это может быть просто совпадением, но считает, что частота таких случаев заслуживает внимания.

Страсть певца к сверхъестественному не нова. В 2020 году он заявил, что разговаривал с призраками, видел инопланетян и загадочные светящиеся шары. В документальном фильме 2019 года он подчеркнул свою веру в существование чего-то потустороннего: „Если честно, у меня нет роскоши в это не верить“. Уильямс также рассказывал, как видел НЛО совсем близко: „Я мог бы бросить в него теннисный мяч“. При этом он подчёркивал, что в момент наблюдений не находился под воздействием каких-либо веществ.