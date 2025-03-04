Робби Уильямс перестал видеть НЛО и стал экстрасенсом
Знаменитый британский певец Робби Уильямс заявил, что перестал видеть НЛО, однако у него появились экстрасенсорные способности. Об этом пишет Daily Mail.
Робби Уильямс давно увлекается паранормальными явлениями, но теперь, вместо наблюдения за НЛО, он сталкивается с мистическими предчувствиями.
51-летний певец, известный по хиту Angels, ранее рассказывал о своих встречах с внеземными объектами. Он утверждал, что видел два НЛО в небе над Лос-Анджелесом почти 20 лет назад. Однако с тех пор, как он стал отцом, подобные случаи прекратились. В подкасте Weaponized с экспертами по НЛО Джереми Корбеллом и Джорджем Наппом он признался: „С появлением детей – ноль. Потому что теперь я сосредоточен на них“.
Уильямс, который воспитывает четверых детей с женой Айдой Филд, всегда проявлял интерес к теме инопланетян. В 2019 году он снялся в документальном фильме о Ранчо Скинвокеров — месте в Юте, известном своими паранормальными явлениями. А в 2008 году на BBC Radio 4 вышла передача Robbie Williams and Jon Ronson: Journey to the Other Side, посвящённая его увлечению внеземной жизнью.
Хотя теперь он больше не замечает странных объектов в небе, Робби утверждает, что стал чаще испытывать „психические“ моменты, когда предугадывает звонки и сообщения от людей. Он признаёт, что это может быть просто совпадением, но считает, что частота таких случаев заслуживает внимания.
Страсть певца к сверхъестественному не нова. В 2020 году он заявил, что разговаривал с призраками, видел инопланетян и загадочные светящиеся шары. В документальном фильме 2019 года он подчеркнул свою веру в существование чего-то потустороннего: „Если честно, у меня нет роскоши в это не верить“. Уильямс также рассказывал, как видел НЛО совсем близко: „Я мог бы бросить в него теннисный мяч“. При этом он подчёркивал, что в момент наблюдений не находился под воздействием каких-либо веществ.
Эти заявления певца прозвучали на фоне новостей о том, что его биографический фильм Better Man получит театральную адаптацию на Вест-Энде после номинации на BAFTA. Фильм рассказывает о взлёте Робби к славе в группе Take That, а затем о его борьбе с личными демонами. В необычном творческом решении главный герой изображён в образе шимпанзе: его движения переданы через захват движений актёра Джонно Дэвиса, а сам Уильямс озвучивает персонажа.