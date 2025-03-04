Рэпера Оксимирона обвинили в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних

Выпуски с текстовыми пояснениями, фрагментами расшифровок и сканами переписки девушек с артистом опубликованы на сайте подкаста.

По словам девушек, события произошли в 2008—2013 годах, им на тот момент было 13-15 лет. Они рассказали, что Оксимирон активно с ними переписывался, входил в доверие, просил присылать интимные фото, приглашал на концерты, а потом принуждал к сексу. Одна из девушек утверждает, что артист изнасиловал ее в гримерке на одном из своих выступлений.

Оксимирон на запрос автора подкаста Насти Красильниковой не ответил, хотя сообщение прочитал - этот скрин она тоже опубликовала. В профилях Оксимирона в социальных сетях последние посты были опубликованы еще в ноябре прошлого года. Там артист сообщал о переносе тура, в рамках которого он должен был выступить и в Таллинне, по состоянию здоровья.

Об эмоциональном насилии в отношениях с Оксимироном в 2021 году заявила его бывшая девушка Вера Маркович. На момент начала отношений с артистом ей было 15 лет. По ее словам, музыкант морально подавлял ее и изменял. Оксимирон в ответ заявил, что их связь была травмирующей для обоих, и публично попросил прощения.

Оксимирон (настоящее имя – Мирон Федоров) – российский рэпер, поэт и музыкальный продюсер. Один из самых влиятельных исполнителей русскоязычного хип-хопа.

После вторжения России в Украину российский рэпер Oxxxymiron начал собирать донаты для помощи украинским беженцам а также провел серию концертов „Русские против войны“. В России рэпер объявлен в розыск и внесен в список иноагентов.

Таллиннский концерт рэпера был запланирован на 7 апреля 2025 года в клубе Helitehas. „К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание“, — написал артист.